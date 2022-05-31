Росія втратила на війні в Україні вже 30 500 своїх військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Станом на 31 травня російська армія у війні проти України втратила 30 500 військових — за останню добу додалися 150. Про це свідчать дані Генерального штабу України.
У техніці росія втратила:
- танків — 1 358 (+9 за останню добу);
- бойових броньованих машин — 3 320 (+20);
- артилерійських систем — 649 (+6);
- реактивних систем залпового вогню — 207 (+2);
- засобів ППО — 93 (без змін);
- літаків — 208 (+1);
- гелікоптерів — 174 (без змін);
- дронів — 515 (+8),
- крилатих ракет — 120 (+2);
- кораблів та катерів — 13 (без змін);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2 275 (+11);
- спеціальної техніки — 48 (без змін).
Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.