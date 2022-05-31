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Росія втратила на війні в Україні вже 30 500 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Станом на 31 травня російська армія у війні проти України втратила 30 500 військових — за останню добу додалися 150. Про це свідчать дані Генерального штабу України.

У техніці росія втратила:

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.