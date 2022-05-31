Росія втратила на війні в Україні вже 30 500 своїх військових

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Станом на 31 травня російська армія у війні проти України втратила 30 500 військових — за останню добу додалися 150. Про це свідчать дані Генерального штабу України.

У техніці росія втратила:

танків — 1 358 (+9 за останню добу);

бойових броньованих машин — 3 320 (+20);

артилерійських систем — 649 (+6);

реактивних систем залпового вогню — 207 (+2);

засобів ППО — 93 (без змін);

літаків — 208 (+1);

гелікоптерів — 174 (без змін);

дронів — 515 (+8),

крилатих ракет — 120 (+2);

кораблів та катерів — 13 (без змін);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 275 (+11);

спеціальної техніки — 48 (без змін).

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.