Президент України: Чим швидше Європа відмовиться від російської нафти, то більше вигоди отримає
- Автор:
- Софія Телішевська
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Thierry Monasse / Contributor
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що чим швидше Європа відмовиться від російської нафти, то більше вигоди отримає сам Союз.
«Росія має відчути значно більшу ціну за свою агресію. Ключовий пункт — це, звичайно, нафта. Вважаю, що Європі в будь-якому випадку доведеться відмовитися від російської нафти, від нафтопродуктів, бо це про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї. Чим раніше це відбудеться, чим повнішою буде відмова від російської нафти, тим вигідніше буде, зрештою, самій Європі», — заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на вівторок.
- Єврокомісія направила урядам ЄС переглянуту пропозицію щодо шостого пакету санкцій проти рф. З проєкту ембарго пропонують виключити нафтопровід «Дружба» (через позицію Угорщини) і заборонити морське транспортування нафти з росії. ЄС вже понад місяць не може схвалити нафтове ембарго через вето Угорщини, яка майже повністю залежить від російської нафти і хоче отримати для себе більше пільг.