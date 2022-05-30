Президент України: Чим швидше Європа відмовиться від російської нафти, то більше вигоди отримає

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Thierry Monasse / Contributor

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що чим швидше Європа відмовиться від російської нафти, то більше вигоди отримає сам Союз.

«Росія має відчути значно більшу ціну за свою агресію. Ключовий пункт — це, звичайно, нафта. Вважаю, що Європі в будь-якому випадку доведеться відмовитися від російської нафти, від нафтопродуктів, бо це про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї. Чим раніше це відбудеться, чим повнішою буде відмова від російської нафти, тим вигідніше буде, зрештою, самій Європі», — заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на вівторок.