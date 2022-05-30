У Південній Осетії скасували проведення референдуму про приєднання до росії

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Так званий «президент» самопроголошеної Південної Осетії [окупована росією частина Грузії] Алан Гаглоєв призупинив дію указу свого попередника про проведення «референдуму» для приєднання «республіки» до складу росії.

Про це йдеться у відповідному указі Гаглоєва.

Крім того, він постановив провести консультації з кремлем «з усього комплексу питань, повʼязаних із подальшою інтеграцією».

Зазначається, що Гаглоєв у своєму указі відзначив неприпустимість одностороннього рішення референдуму з питань, що стосуються законних прав та інтересів рф.