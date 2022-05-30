На Донбасі українські військові відбили 8 атак росіян, ще на двох локаціях тривають бої

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Валерій Шмаков / УНІАН

Протягом доби 30 травня українські військові на Донецькому та Луганському напрямку відбили вісім атак російських окупантів, ще на двох локаціях тривають бої.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Оперативних сил.

Українські військові знищили наступну російську техніку:

один танк;

4 артилерійські системи;

5 бойових броньованих машин;

2 автомобілі;

крилату ракету Х-59МК.

Окупанти за 30 травня обстріляли 46 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 33 житлові будинки, школу, дитячий садок, завод залізобетонних конструкцій, цех теплоелектростанції та магазин. Внаслідок цих обстрілів загинули щонайменше троє цивільних людей, ще семеро отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

Загалом уздовж усієї смуги оборони російська армія застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, бʼє бомбами та ракетами по цивільних об’єктах інфраструктури і мирних житлових кварталах.