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Англійський футбольний клуб «Челсі» заявив про остаточний продаж клубу. Новим власником став консорціум на чолі з мільярдером Тоддом Бьолі.

Тепер російський бізнесмен Роман Абрамович не має жодного стосунку до лондонської команди. Він продав «Челсі» за £4,25 млрд фунтів, але не отримає з цієї суми ні копійки. Уряд Великої Британії заморозить ці кошти, а потім спрямує на підтримку України.

Тодд Бьолі та його бізнес-партнер Марк Волтер володіють клубами «Лос-Анджелес Доджерс» (бейсбол), «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол) та «Лос-Анджелес Спаркс» (жіночий баскетбол).

Бьолі та Clearlake Capital Group отримають спільний контроль і рівноправне управління клубом. Американський мільярдер стане головою холдингової компанії.