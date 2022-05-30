Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що Рада готує її звільнення

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Фото УНІАН

На засіданні 31 травня Верховна Рада розгляне питання про звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженої парламентом з прав людини.

Про це на пресконференції заявила сама Денісова.

«Мені щойно стало відомо, що за командою Офісу президента завтра планують оголосити мені недовіру як уповноваженому», — сказала Денісова і додала, що Офіс президента не влаштовує її активність як омбудсмена, спрямована на збирання та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях.

Вона вважає такі дії влади незаконними і розповіла, що її доньку, яка працює з постраждалим від окупації, вже тричі викликали на допит.