Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що Рада готує її звільнення
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фото УНІАН
На засіданні 31 травня Верховна Рада розгляне питання про звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженої парламентом з прав людини.
Про це на пресконференції заявила сама Денісова.
«Мені щойно стало відомо, що за командою Офісу президента завтра планують оголосити мені недовіру як уповноваженому», — сказала Денісова і додала, що Офіс президента не влаштовує її активність як омбудсмена, спрямована на збирання та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях.
Вона вважає такі дії влади незаконними і розповіла, що її доньку, яка працює з постраждалим від окупації, вже тричі викликали на допит.
- 25 травня українські медійниці звернулися до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з вимогами скоригувати її комунікацію про статеві злочини під час війни.