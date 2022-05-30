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Вечірнє зведення Генштабу: війська рф готуються до наступу на Слобожанському, Слов’янському та Лиманському напрямках

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. На Слобожанському напрямку війська рф готуються до наступу, крім того перегруповуються і готуються до наступу на Слов’янському та Лиманському напрямках.