Вечірнє зведення Генштабу: війська рф готуються до наступу на Слобожанському, Слов’янському та Лиманському напрямках
- Автор:
- Юля Шередега
- Дата:
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Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. На Слобожанському напрямку війська рф готуються до наступу, крім того перегруповуються і готуються до наступу на Слов’янському та Лиманському напрямках.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник штурмує Сєвєродонецьк, Тошківку та Устинівку, бої тривають.
- У збройних силах республіки білорусь до 4 червня цього року тривають заходи з перевірки бойової готовності.
- На Сіверському напрямку росіяни продовжують обстрілювати з артилерії з території рф прикордонні райони, а саме населені пункти Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.
- На Слобожанському напрямку війська рф готуються до наступу, вивчають імовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території росії.
- На Харківському напрямку армія рф обстріляла цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.
- На Слов’янському напрямку росіяни перегруповуються для поновлення наступу в напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька була спроба штурму, безуспішно.
- На Донецькому напрямку війська рф, окрім артилерійських обстрілів, завдавали авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.
- На Лиманському напрямку армія рф перегруповується та готується до наступу.
- На Бахмутському напрямку точаться бої в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки.
- На Південнобузькому напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.
- В ході вдалого наступу українських підрозділів армія рф зазнала втрат та відійшла з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військових інших підрозділів збройних сил рф.
- На Криворізькому напрямку росіяни обстрілюють з артилерії українські війська та ведуть контрбатарейну боротьбу.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів російські кораблі чорноморського флоту продовжують ізолювати район бойових дій, ведуть розвідку та здійснюють вогневу підтримку на приморському напрямку. Армія рф блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.
- У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр».
- Для забезпечення зведеного підрозділу збройних сил рф, що перебуває на острові Зміїний, відзначено перехід у напрямку острова десантного катера «Дюгонь» та двох протидиверсійних катерів «Раптор».
- росіяни продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії південного військового округу.