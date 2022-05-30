Президент Туреччини Ердоган поговорив телефоном із путіним і запропонував провести зустріч делегацій рф, України та ООН

Новини

Julien Mattia / NurPhoto via Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Ердоган мав телефонну розмову з президентом рф путіним, вони обговорювали «регіональні процеси з акцентом на війну в Україні».

Про це пише турецька агенція Anadolu.

Так, Ердоган у бесіді з путіним заявив про готовність Туреччини до участі у стамбульській зустрічі росії, України та ООН щодо формування моніторингового механізму.

Російська сторона свій реліз щодо цієї розмови ще не опублікувала.