У Донецькій області стався витік аміаку

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У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу «Тольятті — Одеса».

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмуту.

Оновлено о 17:40:

Загрози для Бахмута немає.

Рятувальники провели обстеження – на відтинку трубопроводу 7,5 км знаходиться орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік – незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км.

У зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.

До ліквідації наслідків аварії залучено 45 фахівців та 9 автоцистерн.

Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою у слабкому розчині лимонної кислоти, оцту або просто у воді);

у квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та увімкнути душ на дрібне розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо відчуваєте запах аміаку — дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Перша допомога при отруєнні аміаком: