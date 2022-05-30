Учасники Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок замість того, який вони продали на благодійному аукціоні

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Учасники гурту Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок, повідомили на офіційній сторінці конкурсу «Євробачення» в Україні.

Переможці «Євробачення-2022» Kalush Orchestra отримають новий кришталевий кубок замість того кришталевого мікрофона, який вони разом із Сергієм Притулою продали на благодійному аукціоні.

Кошти зібрали на комплекс безпілотників PD–2 для української армії.