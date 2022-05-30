Міністр Ірина Верещук передала роботу з обміну полоненими військовій розвідці

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Міністр з питань інтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук передала свій функціонал з обміну військовополоненими Головному управлінню розвідки Міноборони.

Про це Верещук повідомила в понеділок, 30 травня.

Відповідні реєстри вже створено, організаційні питання відпрацювали та комунікацію налагодили. Надалі обміни військовополоненими — це спільна робота ГУР та СБУ. Мінреінтеграції залишається відповідальним за ведення реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.