Netflix більше не працює в росії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Кароліна Ускакович / «Бабель»
Стримінгова платформа Netflix відсьогодні позбавила російських абонентів доступу до своїх сервісів.
Про це повідомляє Agence France Presse.
Сайт і програми Netflix не були доступні для росіян із п’ятниці. Представник Netflix підтвердив, що російські передплатники відключені від сервісу.
«Це здійснення виходу з російського ринку», оголошеного в березні, сказав AFP речник Netflix.
Він також додав, що компанія дочекалася кінця поточного розрахункового циклу, а потім відключила клієнтів. Netflix припинила роботу в рф через вторгнення військ росії в Україну.
- Netflix цього року відкриє фізичний офіс у польській столиці Варшаві, який буде функціонувати як центр для Центральної та Східної Європи, зокрема й для України.