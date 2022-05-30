Netflix більше не працює в росії

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Стримінгова платформа Netflix відсьогодні позбавила російських абонентів доступу до своїх сервісів.

Про це повідомляє Agence France Presse.

Сайт і програми Netflix не були доступні для росіян із п’ятниці. Представник Netflix підтвердив, що російські передплатники відключені від сервісу.

«Це здійснення виходу з російського ринку», оголошеного в березні, сказав AFP речник Netflix.

Він також додав, що компанія дочекалася кінця поточного розрахункового циклу, а потім відключила клієнтів. Netflix припинила роботу в рф через вторгнення військ росії в Україну.