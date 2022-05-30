В Україні працює найбільша в історії Міжнародного кримінального суду команда експертів. У планах — створити офіс
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Ірина Венедіктова
В Україні наразі працює найбільша в історії Міжнародного кримінального суду команда експертів і слідчих, які проводять незалежне розслідування російських злочинів.
Про це в понеділок, 30 травня, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
Вони безпосередньо на місцях воєнних злочинів збирають докази для початку процесу притягнення до відповідальності на міжнародній арені правосуддя.
Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що у планах також створення постійного представництва МКС — field-офісу. «У нас спільна мета з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду — справедливість, яка може зупинити звірства. Покарання одних воєнних злочинців, має стати сигналом для інших, що відповідальність неминуча», — додала Венедіктова.