В Україні працює найбільша в історії Міжнародного кримінального суду команда експертів. У планах — створити офіс

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Facebook / Ірина Венедіктова

В Україні наразі працює найбільша в історії Міжнародного кримінального суду команда експертів і слідчих, які проводять незалежне розслідування російських злочинів.

Про це в понеділок, 30 травня, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Вони безпосередньо на місцях воєнних злочинів збирають докази для початку процесу притягнення до відповідальності на міжнародній арені правосуддя.

Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що у планах також створення постійного представництва МКС — field-офісу. «У нас спільна мета з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду — справедливість, яка може зупинити звірства. Покарання одних воєнних злочинців, має стати сигналом для інших, що відповідальність неминуча», — додала Венедіктова.