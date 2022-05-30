Уряд передав арештовані 26 облгазів в управління «Нафтогазу»

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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images

Уряд передав арештовані 26 регіональних операторів газорозподільчих систем (облгазів) «Нафтогазу України».

Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів.

Безпосередньо управляти ними буде держпідприємство «Чорноморнафтогаз» (входить до структури «Нафтогазу»). Зазначається, що рішення ухвалили з метою «запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері».

25 травня Печерський райсуд Києва передав ці облгази Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Вони є доказами у кримінальному провадженні про масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості газорозподільних систем у користування приватним операторам. Державне бюро розслідувань вважає, що така діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 млрд гривень.

Згідно з даними з відкритих джерел, в Україні існує понад 40 операторів газорозподільних мереж або так званих облгазів. Приблизно 70% газу в країні розподіляє «Регіональна газова компанія» олігарха Дмитра Фірташа.