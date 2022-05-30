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Голова ОВА: У Сєвєродонецьку тривають важкі бої, росіяни рвуться до центру міста

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Луганська обласна державна адміністрація

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував зведення щодо ситуації в Сєвєродонецьку станом на ранок: