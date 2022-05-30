Окупанти за добу втратили близько 200 військових та 11 танків
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 травня:
- близько 30 350 військових (+200);
- 1 349 танків (+11);
- 3 282 бойові броньовані машини (+12);
- 643 артилерійські системи (+12);
- 205 ракетних систем залпового вогню (+2);
- 93 засоби протиповітряної оборони;
- 207 літаків;
- 174 гелікоптери;
- 507 безпілотників (+3);
- 116 крилатих ракет (+2);
- 13 кораблів/катерів;
- 2 258 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 48 одиниць спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку.