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Окупанти за добу втратили близько 200 військових та 11 танків

Автор:
Олег Панфілович
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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 травня:

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку.