Окупанти за добу втратили близько 200 військових та 11 танків

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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 травня:

близько 30 350 військових (+200);

1 349 танків (+11);

3 282 бойові броньовані машини (+12);

643 артилерійські системи (+12);

205 ракетних систем залпового вогню (+2);

93 засоби протиповітряної оборони;

207 літаків;

174 гелікоптери;

507 безпілотників (+3);

116 крилатих ракет (+2);

13 кораблів/катерів;

2 258 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

48 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку.