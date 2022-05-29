CNN: До Сирії прибув російський корабель з новою партією вкраденого в Україні зерна
- Автор:
- Юля Шередега
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Maxar Technologies
До Сирії прибув російський корабель з новою партією зерна, вкраденого в України.
Про це повідомив телеканал CNN.
Нові супутникові знімки, надані Maxar Technologies, показують як російське вантажне судно Matros Pozynich, повне зерна, вкраденого з України, 27 травня входить до сирійського порту Латакія — це його другий рейс сюди за чотири тижні.
Це одне з трьох суден, які вантажили крадене зерно в кримському порту Севастополь від моменту вторгнення росії в Україну. Востаннє його бачили в Севастополі 19 травня, а згодом відстежили, як воно проходить через протоку Босфор і на південь уздовж узбережжя Туреччини. Підраховано, що судно може перевозити близько 30 000 тонн зерна.
- 12 травня телеканал CNN показав супутникові знімки, на яких видно російське судно, яке перевозить вкрадене українське зерно з окупованого Криму до Сирії.