У зоопарку США народилися двоє дитинчат далекосхідного леопарда, який перебуває під загрозою зникнення

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У США зоопарк у місті Сент-Луїс вітав Аню та Ірину — дитинчат рідкісного амурського леопарда, виду, який перебуває на межі зникнення.

Про це повідомляє CNN.

Дитинчата народились ще 21 квітня в батьків Доти та Самсона. Наступні кілька місяців мама Дот і малюки пробудуть у приватній зооклініці.

«Дот — чудова мати. Приємно бачити, як ця мама-новачок виявляє велику турботу про своїх дитинчат. У світі залишилося так мало цих рідкісних великих кішок, що кожне народження є надзвичайно важливим для виживання виду», — сказав куратор відділу хижаків Стів Бірчер.

Дитинчат вперше оглянули ветеринари 5 травня: кожен малюк важив трохи більше за кілограм. Коли Аня та Ірина стануть дорослими, вони важитимуть від 27 до 56 кілограмів.

Чотирирічний Самсон зʼявився в зоопарку у 2021 році. Відвідувачі досі можуть побачити його на виставці зоопарку «Країна великих кішок». Пару Дот і Самсон повʼязала Асоціація зоопарків та акваріумів, яка стратегічно добирає амурських леопардів для вирощування генетично здорової популяції в зоопарках Північної Америки.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), далекосхідний леопард вважається найрідкіснішою великою кішкою у світі: близько 120 особин залишилося в дикій природі в росії та Китаї. Амурські леопарди опинилися на межі зникнення, хоча заходи зі збереження допомогли збільшити їхню чисельність. Популяція різко скоротилася через втрату довкілля і полювання.