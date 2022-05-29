Французький винахідник флайборду впав у озеро під час польоту на своєму пристрої, його шпиталізували

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Французький винахідник Френкі Запата зазнав травми після того, як на своєму саморобному реактивному ранці (флайборді) впав в озеро в місті Біскарросс. Про це повідомляє BBC.

На відеозаписах, розміщених у соціальних мережах, видно, як Запата піднімається, крутиться, а потім, імовірно, втрачає контроль над флайбордом і падає по спіралі в озеро.

Запата брав участь у виставковому заході, але втратив контроль над своїм винаходом і впав приблизно на 15 метрів у місцеве озеро, його госпіталізували. 40-річний чоловік перебував у свідомості, коли служби екстреної допомоги витягли його з озера, а офіційні особи пізніше повідомили журналістам, що він виявляв «хорошу чутливість та рухові навички» під час спостереження у лікарні.

Флайборд, який Запата спроєктував, виготовив і пілотував сам, є своєрідною дошкою для серфінгу, що приводиться в дію чотирма мікротурбінами і здатна розвивати швидкість до 140 км/год.

У 2019 році Запата привернув до себе загальну увагу після того, як взяв участь у щорічному параді на честь Дня взяття Бастилії у Парижі, коли пролетів над військовою демонстрацією на своєму реактивному ранці. Через три тижні він перетнув Ла-Манш, подолавши 35,4 км всього за 22 хвилини.