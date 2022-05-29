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Російська армія за останню добу втратила у війні проти України ще 150 військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Anadolu Agency / Getty Images

Станом на 29 травня російська армія у війні проти України втратила 30 150 військових — за останню добу додались 150. Про це свідчать дані Генерального штабу України.

У техніці росія втратила:

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.