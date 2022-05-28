Війська рф вдарили кількома ракетами по промисловому підприємству Кривого Рогу і завдали серйозних руйнувань
- Автор:
- Юля Шередега
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Начальник військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив про ракетні удари в районі одного з виїздів із міста.
Пізніше він повідомив про удар кількох ракет по одному із промислових підприємств міста.
«Завод практично знищено. Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяно підрозділи рятувальників», — написав він.
Інформацію підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко: «Дві ракети влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування».
- Уночі 26 травня росія обстріляла Криворізький район Дніпропетровської області, а опівночі завдала удару з артилерії по Апостолівській громаді.
- 25 травня росіяни завдали три ракетні удари по Кривому Рогу. Вони поцілили у промислове підприємство. У Криворізькому районі із систем залпового вогню «Ураган» обстріляли Широківську та Апостолівську громади.