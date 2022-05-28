Війська рф вдарили кількома ракетами по промисловому підприємству Кривого Рогу і завдали серйозних руйнувань

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Начальник військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив про ракетні удари в районі одного з виїздів із міста.

Пізніше він повідомив про удар кількох ракет по одному із промислових підприємств міста.

«Завод практично знищено. Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяно підрозділи рятувальників», — написав він.

Інформацію підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко: «Дві ракети влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування».