Зеленський і прем’єр Британії обговорили розблокування портів України
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- Костя Андрейковець
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Президент Володимира Зеленський повідомив про чергову телефону розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Цього разу вони обговорили тему розблокування портів України.
«Говорили про посилення оборонної підтримки України, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну. Маємо спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти», — написав Зеленський у Twitter.
- 30 травня лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі розглянуть проблему зростання голоду в країнах, що залежать від експорту з України. Західні ЗМІ писали, що на цьому саміті обговорять можливість запуску спеціальної військово-морської місії для розблокування українських портів з метою експорту зерна. Британія в цьому питанні також задіяна.