Зеленський і прем’єр Британії обговорили розблокування портів України

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Президент Володимира Зеленський повідомив про чергову телефону розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Цього разу вони обговорили тему розблокування портів України.

«Говорили про посилення оборонної підтримки України, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну. Маємо спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти», — написав Зеленський у Twitter.