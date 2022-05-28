Словʼянська ТЕС зупинила роботу через постійні обстріли

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Словʼянська ТЕС (Донецька область) зупинила свою роботу через постійні обстріли.

Про це повідомляє «Донбасенерго».

Протягом останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де розташована ТЕС, перебуває під постійними ракетно-артилерійськими обстрілами з боку російських окупаційних військ. Персонал електростанції весь час підтримував роботу обладнання, але тепер працівників і членів їхніх сімей вирішено евакуювати.