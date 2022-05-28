Звільнені з полону українські військові розповіли про тортури та зґвалтування. Особливу «увагу» росіяни приділяли офіцерам і бійцям «Азову»

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Росіяни жорстоко катують полонених українських військовослужбовців, а жінок примушують до статевих актів.

Як повідомила омбудсман Людмила Денісова, про це розповіли звільнені з полону українські військові, які наразі перебувають на лікуванні.

Більшість українських військовослужбовців захопили в полон під Маріуполем. Вони розповіли, що спочатку їх утримували в підвалах і господарських спорудах, а потім етапували до ізолятору в Донецьку та виправної колонії № 120. У подальшому полонені опинилися в ізоляторах Таганрога і Воронежу.

Під час етапування українським воїнам замотували очі скотчем, одягали на голову мішок, звʼязували руки. У полоні їх били та принижували, погрожуючи вбивством.

«З особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних сил України та бійців загону специального назначения «Азов». Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг і відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали зашморг на шию та душили. Крім того, катували електрострумом, били киянкою та ногами», — повідомила Денісова.

Також росіяни кололи полоненим невідомий препарат на літеру «М», після чого ті непритомніли та втрачали памʼять. Окупанти змушували українських солдатів вчити вірш «Простите нас, родные россияне», гімн рф, історію створення герба та прапора рф.

Військовополонених жінок примушували до статевих актів. На їхніх очах жорстоко били полонених чоловіків задля психологічного тиску. Утримували їх в антисанітарії по 20 людей в камерах, що розраховані на 2—3 особи.

Пораненим необхідну медичну допомогу не надавали. Харчування теж було поганим: українці отримували 1,5 літра води на 30—40 людей, а їхній раціон складався зі шматка хліба і сала. Інколи, даючи мʼясо, росіяни знущалися і казали, що воно людське.