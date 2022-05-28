Головний санлікар Ігор Кузін: Для України ризики мавпячої віспи низькі

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«Бабель»

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що мавпяча віспа у країні буде, але її локалізують. Ризики для України він оцінює як доволі низькі.

Про це він розповів «Суспільному» і ZN.ua.

Кузін акцентував на тому, що цей різновид віспи — зоонозне захворювання, яке передається від тварини до людини. Воно доволі рідкісне і трапляється переважно в окремих районах Африки, де є тропічні вологі ліси.

«Для України ризики досить низькі. По-перше, хвороба передається важче, ніж коронавірус. Щоб інфікуватися, потрібно мати доволі тісний контакт із біологічними рідинами, кровʼю, ураженою шкірою або слизовою оболонкою інфікованої людини чи тварини. По-друге, Україна не є транзиторною країною для подорожей у країни Африки, та й кількість міграційних процесів зараз дуже обмежена», — розповів Кузін.

Він висловив упевненість в тому, що в Україні випадки захворювання на мавпячу віспу будуть, але для системи охорони здоровʼя це не стане викликом.

«Ми точно знаємо, яким чином проводити епідеміологічне розслідування, ми точно знаємо, чим лікувати, як лікувати. І що треба застосовувати, щоб цей випадок був локалізований. Тому я не впевнений, що буде спалах», — наголосив Кузін.