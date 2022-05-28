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Втрати російської армії в Україні досягли 30 тисяч військових

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Станом на 28 травня російські війська втратили в Україні 30 тисяч військових.

Про це повідомляє український Генштаб.

Загальні втрати росіян на 94 дні війни такі:

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Авдіївському та Криворізькому напрямках.