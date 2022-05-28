Втрати російської армії в Україні досягли 30 тисяч військових

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Станом на 28 травня російські війська втратили в Україні 30 тисяч військових.

Про це повідомляє український Генштаб.

Загальні втрати росіян на 94 дні війни такі:

30 000 (+250 за вчора) військових вбитими;

1 330 танків;

3 258 бойових броньованих машин;

628 артилерійських систем;

203 реактивні системи залпового вогню;

93 системи ППО;

207 літаків;

174 гелікоптери;

2 226 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

13 кораблів/катерів;

503 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

48 одиниць спеціальної техніки;

116 крилатих ракет.

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Авдіївському та Криворізькому напрямках.