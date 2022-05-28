Втрати російської армії в Україні досягли 30 тисяч військових
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Станом на 28 травня російські війська втратили в Україні 30 тисяч військових.
Про це повідомляє український Генштаб.
Загальні втрати росіян на 94 дні війни такі:
- 30 000 (+250 за вчора) військових вбитими;
- 1 330 танків;
- 3 258 бойових броньованих машин;
- 628 артилерійських систем;
- 203 реактивні системи залпового вогню;
- 93 системи ППО;
- 207 літаків;
- 174 гелікоптери;
- 2 226 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 13 кораблів/катерів;
- 503 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 48 одиниць спеціальної техніки;
- 116 крилатих ракет.
Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Авдіївському та Криворізькому напрямках.