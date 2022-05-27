Disney назвала дату виходу третього сезону «Мандалорця»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Компанія Disney повідомила, що третій сезон фантастичного серіалу «Мандалорець» вийде на екрани в лютому 2023 року на Disney+.
На заході Star Wars Celebration виконавчий продюсер серіалу Джон Фавро розповів, що головний герой шоу нарешті відправиться на Мандалор, рідну планету мандалорців, у пошуках прощення.
За його словами, до третього сезону повернуться вже знайомі актори — Карл Везерс (у ролі Гріфа Карга) та Кеті Сакхофф (у ролі Бо-Катан Крайз).
- Перший сезон «Мандалорця» вийшов на Disney+ у листопаді 2019 року, другий — у жовтні 2020-го. Існують також два спінофи серіалу: «Книга Боби Фетта» (2021) та запланований на 2023 рік серіал «Асока».
- У грудні 2020 року Disney+ анонсувала майже 50 проєктів. За всесвітом «Зоряних воєн» заплановано два спінофи «Мандалорця, мультсеріал Star Wars: The Bad Batch про часи війн клонів, фільм «Лендо», «Історія дроїдів» про R2-D2, C-3PO і третього, нового персонажа, фільм «Обі-Ван Кенобі», аніме-антологія Star Wars: Visions і низка інших проєктів.