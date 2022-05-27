Disney назвала дату виходу третього сезону «Мандалорця»

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Компанія Disney повідомила, що третій сезон фантастичного серіалу «Мандалорець» вийде на екрани в лютому 2023 року на Disney+.

На заході Star Wars Celebration виконавчий продюсер серіалу Джон Фавро розповів, що головний герой шоу нарешті відправиться на Мандалор, рідну планету мандалорців, у пошуках прощення.

За його словами, до третього сезону повернуться вже знайомі актори — Карл Везерс (у ролі Гріфа Карга) та Кеті Сакхофф (у ролі Бо-Катан Крайз).