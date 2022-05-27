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За добу ЗСУ ліквідували ще 150 російських солдатів

Автор:
Софія Телішевська
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За 93 дні війни на території України російська армія втратила вбитими 29 750 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника:

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.