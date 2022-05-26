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«ЄДекларація». На порталі «Дія» зʼявилася нова послуга для підприємців

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

На порталі «Дія» зʼявилась нова послуга для підприємців — через «єДекларацію» вони зможуть отримати ліцензію, сертифікат, посвідчення, рішення, висновок або дозвіл безпосередньо в компʼютері.

Для кого ця послуга:

Як подати декларацію в «Дії»: