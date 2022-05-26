До вʼязниці відправили вже третього військового зрадника з Криму. У 2014 році він перейшов у російську армію

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Стас Юрченко, Ґрати

Суд відправив за ґрати на 14 років колишнього українського військового Михайла Казаренка, який у 2014 році перейшов на бік росії, а у 2022-му повернувся до України у складі армії рф.

Про це Офіс генерального прокурора України повідомив 26 травня, а деталі розповідає видання «Ґрати».

У 2014 році військовий перебував у Криму і перейшов на бік рф під час окупації півострова. Через вісім років, 25 лютого 2022 року, колишній військовий ЗСУ разом зі ще двома зрадниками повернувся на територію України у складі російських окупаційних військ, які увійшли в місто Нова Каховка Херсонської області. Їх взяли в полон у Миколаївській області.

Стас Юрченко, Ґрати

Допит Казаренка:

Двом іншим військовим-зрадникам суд вже виніс покарання — 14 і 15 років позбавлення волі.