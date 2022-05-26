Українські військові медики провели унікальну операцію з видалення нирки. Вона не має аналогів у світі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Piron Guillaume / Unsplash
Українські військові хірурги провели операцію з видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органа — така операція не має аналогів у світі.
Про це на брифінгу 26 травня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, цитує Укрінформ.
«У нас гарні новини, якими ми можемо пишатися, щодо Медичних сил ЗСУ. Минулого тижня у військовому мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст уперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція — видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органа», — сказала Маляр.
У мобільному шпиталі зробили вже дві такі операції, поранені вже ходять по палаті. Маляр уточнила, що такі операції у разі бойової травми нирки не мають аналогів у світі.
«Ми сьогодні повинні пишатися українською військовою медициною, яка нині перша стикається із дуже складними викликами, успішно їх долає і фактично стає прикладом для військових лікарів усього світу. Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку тяжкопоранених», — додала Ганна Маляр.
- У квітні у лікарні «Феофанія» провели унікальну операцію, під час якої дістали кулю з серця, не зупиняючи його. Хірурги врятували життя 20-річного українського воїна Володимира Гордієнка. Хлопцю вдалося втекти з російського полону та вціліти після допитів, тортур та обстрілу авто, на якому він рятувався із побратимом. Два дні Володимир лісом добирався до своїх. Як стане відомо пізніше, він ішов із кулею в серці. Лікарі виявили, що в стінці лівого шлуночка, за півтора міліметра від порожнини серця, знаходиться уламок. Операція тривала 5 годин та пройшла успішно. Лікарі оперували на працюючому серці за допомогою спеціальних стабілізаторів. За декілька годин після оперативного втручання військовий вже розмовляв, а на наступний день — ходив. Хлопця вже виписали з лікарні.