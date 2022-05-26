Українська авіація сім разів вилітала на «Азовсталь» для поповнення запасів ЗСУ

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Пресслужба Офісу президента України

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю The War Zone розповів деталі польотів українських гелікоптерів на підмогу захисникам Маріуполя.

За його словами, екіпажі українських гелікоптерів зазвичай літали по 2 борти, одного разу до Маріуполя вилетіло одразу 4 борти.

Загалом із 16 залучених гелікоптерів два були збиті російськими військами. Ще один теж було збито, коли він летів на допомогу іншому підбитому гелікоптеру. Вильотів було сім.

Гелікоптерами захисникам Маріуполя доставлялися зброя, боєприпаси, медикаменти та харчування. Одного разу до міста привезли підмогу із 72 бійців полку «Азов».