Українська авіація сім разів вилітала на «Азовсталь» для поповнення запасів ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України
Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю The War Zone розповів деталі польотів українських гелікоптерів на підмогу захисникам Маріуполя.
За його словами, екіпажі українських гелікоптерів зазвичай літали по 2 борти, одного разу до Маріуполя вилетіло одразу 4 борти.
Загалом із 16 залучених гелікоптерів два були збиті російськими військами. Ще один теж було збито, коли він летів на допомогу іншому підбитому гелікоптеру. Вильотів було сім.
Гелікоптерами захисникам Маріуполя доставлялися зброя, боєприпаси, медикаменти та харчування. Одного разу до міста привезли підмогу із 72 бійців полку «Азов».
- 16 травня розпочався процес вивезення українських військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Першими виїхали понад 250 бійців.
- Наступного ж дня спікер держдуми рф володін назвав українських військових з «Азовсталі» «воєнними злочинцями» і заявив, що вони не мають підлягати обміну.
- 19 травня співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста змогли відвідати частину українських військових, які вийшли з «Азовсталі» і перебувають в окупованій Оленівці Донецької області. Візит мав конфіденційний характер, подробиці про умови утримання українських захисників не розголошують.