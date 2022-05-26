На Полтавщині 31 травня оголосять вирок російським воєнним злочинцям, які обстрілювали Харків
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Котелевський райсуд Полтавщини 31 травня оголосить вирок російським військовим Олександру Бобикіну й Олександру Іванову за порушення законів і звичаїв війни. За даними слідства, вони обстрілювали мирні райони Харкова.
Про це повідомляє «Суспільне».
Суд заслухав останнє слово Бобикіна, а Іванов від такого права відмовився. Обоє визнали свою провину.
«Додати мені просто нічого, я повністю винен», — заявив Бобикін.
Прокуратура клопоче про позбавлення волі у вигляді 12 років для обох росіян — максимальне покарання за цією статтею. Обтяжлива обставина — вчинення злочинів групою осіб за попередньою змовою та небезпечним способом.
За даними слідства, Іванов близько 5 ранку 24 лютого з «Граду» обстрілював Харківщину з території рф. Тоді було пошкоджено електропідстанцію, комунальний заклад і житлові будинки. Іванов був навідником.
- 23 травня Соломʼянський районний суд Києва виніс перший вирок російському воєнному злочинцеві, який під час вторгнення в Україну застрелив 62-річного мешканця Сумщини. За скоєний злочин 21-річний російський сержант Вадим Шишимарін отримав довічне увʼязнення.