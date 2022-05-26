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За 92 дні війни ЗСУ ліквідували 29 600 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

За 92 дні війни на території України російська армія втратила вбитими 29 600 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника:

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.