За 92 дні війни ЗСУ ліквідували 29 600 російських військових
- Автор:
- Софія Телішевська
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За 92 дні війни на території України російська армія втратила вбитими 29 600 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника:
- 1 315 танків;
- 3 235 бойових броньованих машин;
- 617 артилерійських системи;
- 201 реактивна система залпового вогню;
- 93 засоби ППО;
- 206 літаків;
- 170 гелікоптерів;
- 502 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 114 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 225 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 47 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.