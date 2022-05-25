ЄС, США та Британія спільно працюватимуть, щоб покарати всіх російських воєнних злочинців

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Європейський Союз, США та Велика Британія створили Консультативну групу для притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів у ході війни росії проти України.

Про це ідеться у пресрелізі Зовнішньої дипломатичної служби ЄС.

Ця група буде механізмом координації спільних зусиль задля покарання усіх злочинців.

«Група просуватиме зобовʼязання, взяті на себе Європейським Союзом, Сполученими Штатами та Сполученим Королівством, щоб продемонструвати міжнародну підтримку та солідарність у цей вирішальний історичний момент для України», — сказано у пресрелізі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що ця ініціатива «безпосередньо підтримуватиме зусилля Офісу генпрокурора з документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших злочинів, скоєних військовослужбовцями російських військ в Україні».

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Лондон взяв на себе зобовʼязання підтримувати Україну.

«Нині ми нарощуємо наші зусилля у рамках цієї знаменної ініціативи з нашими партнерами у США та ЄС. Справедливість переможе», — переконана Трасс.