Українська драма про окупацію Маріуполя нацистами здобула нагороду на фестивалі в Каннах
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кінофільм «Чому я живий» українського режисера Вілена Новака здобув перемогу на Каннському фестивалі Silk Road Film Awards Cannes. Стрічку відзначили в номінації Best Feature Film Director (найкращий режисер повнометражного фільму).
Про це повідомляє пресслужба Одеської кіностудії.
Фільм заснований на реальних подіях, які відбувалися в Маріуполі в роки Другої світової війни. Це історія кохання 17-річних українки та єврея.
«У їхніх взаєминах змішані радість і печаль, любов і ненависть, пристрасть і непорозуміння... окупація, доноси, колабораціонізм, мародерство, фашистський терор, розстріли євреїв», — ідеться в описі фільму.
- Фільм «Чому я живий», який вийшов у національний прокат 4 листопада 2021 року, став переможцем одразу двох міжнародних кінофестивалів — FUTURE OF FILM AWARDS та Europe Film Festival, здобув Гран-прі 10-го, ювілейного, Міжнародного кінофестивалю «Кіно і ТИ», а також був визнаний кращим повнометражним фільмом кінофестивалів Future of Film Awards у Північній Македонії.