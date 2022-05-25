Офіс президента назвав юридично нікчемним указ путіна про спрощену паспортизацію жителів Запоріжжя та Херсону
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Указ президента росії путіна про спрощену російську паспортизацію жителів українських Херсонської та Запорізької областей є юридично нікчемним.
Про це заявив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Інтерфакс-Україна.
«Жодних коректних позитивних наслідків для територій, українських громадян або міжнародного права це не має», — зазначив він.
Подоляк вважає, що такий указ потрібний путіну виключно як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.
«Цей указ дозволить влаштувати невелике телешоу з кількома десятками колаборантів кримінальної зовнішності в головній ролі та роздачею їм цих самих паспортів», — зазначив він.
За словами Подоляка, Херсонська та Запорізька області є невідʼємною частиною України.
- 25 травня путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. Ці області частково перебувають під російською окупацією.