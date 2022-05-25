Невірне трактування. Міноборони заперечило відступ ЗСУ на сході

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Ситуація на фронті дуже динамічна, й інформація про те, що українська армія начебто відступає, не відповідає дійсності.

Про це на брифінгу в Медіацентрі «Україна» повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Безумовно, на окремих напрямках російські угруповання мають тимчасовий тактичний успіх і, в принципі, це не є таємницею. Але те, що українські війська відступають – це абсолютно неправильне трактування цих дій. На окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневрену оборону, тобто де можна відійти вбік, змінити позиції, за настання сприятливих умов — провести контрнаступальні дії. Там є певні території і населені пункти, які можуть переходити з рук у руки», — заявив Мотузяник.