Нацполіція повідомила підозру ексголові РДА Закарпаття у справі про незаконну передачу землі товариствам медведчука

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Пресслужба Нацполіції

Нацполіція повідомила підозру ексголові райдержадміністрації Закарпаття за незаконну передачу землі під розміщення комплексу «Ведмежа діброва». Кінцевим бенефіціаром цих товариств є дружина колишнього народного депутата України віктора медведчука оксана марченко.

За даними слідства, посадова особа, всупереч Земельному кодексу України, своїми розпорядженнями виключила із земель державного лісового фонду 122 га вартістю 26,9 млн грн та передала їх в оренду на користь суб’єктів господарювання. Кінцевим бенефіціаром цих товариств є дружина колишнього народного депутата України віктора медведчука оксана марченко. На вказаних земельних ділянках збудували комплекс «Ведмежа діброва».

Дії посадовця кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Крім того, на території Закарпатської області правоохоронці провели санкціоновані обшуки в довірених осіб оксани марченко.

Раніше в рамках кримінального провадження поліцейські провели обшуки на території комплексу та вилучили значні активи — витвори мистецтва (понад 300 картин відомих художників), транспортні засоби тощо.

Вилучені предмети та земельні ділянки були заарештовані. Наразі триває процедура передачі їх до Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.