Новини

Російський президент путін підписав указ про спрощену видачу паспортів рф жителям Запорізької та Херсонської областей

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Президент росії путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів жителям Запорізької та Херсонської областей України.

Фактично це означає примусову паспортизацію жителів українських окупованих територій.