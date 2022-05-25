Російський президент путін підписав указ про спрощену видачу паспортів рф жителям Запорізької та Херсонської областей
- Автор:
- Юля Шередега
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Getty Images / «Бабель»
Президент росії путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів жителям Запорізької та Херсонської областей України.
Фактично це означає примусову паспортизацію жителів українських окупованих територій.
- За словами омбудсмена Людмили Денісової, російська федерація примусово вивезла на свою територію вже майже 1,5 мільйона українських громадян, із яких понад 240 тисяч — діти. Вона розповіла про наявність переконливих доказів, що росія завчасно готувала примусову депортацію та розраховувала вивезти понад два мільйони українських громадян.
- На тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей російські окупанти створили девʼятнадцять «комендатур» для посилення контролю над населенням.
- На Херсонщині деякі села у критичному стані: пошкоджено кожне подвір’я, є поранені та загиблі. У Бериславському і Каховському районах російські окупанти силою утримують людей, не даючи можливості евакуюватися. На в’їзд в область не допускають гуманітарні вантажі, окрім кримського напряму. Втім, звідти допомоги вкрай мало. Не вистачає ліків, засобів гігієни, інших товарів першої необхідності.