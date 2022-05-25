Українські медійниці вимагають від омбудсмена Людмили Денісової скоригувати її комунікацію про зґвалтування

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Косарєв Олександр / УНІАН

Українські медійниці звернулися до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з вимогами скоригувати її комунікацію про статеві злочини під час війни.

«Статеві злочини під час війни — це трагедії сімей, важка і травматична тема, а не тема для публікацій в дусі «скандальної хроніки». Потрібно памʼятати про мету — привернути увагу до фактів злочинів», — йдеться в їхньому спільному листі.

Медійниці вимагають від Денісової:

Оприлюднювати тільки ту інформацію, щодо якої є достатньо доказів; перед публікацією перевіряти факти.

Повідомляти, які матеріали вже передали до системи правосуддя.

Вивіряти та ретельно продумувати кожне слово, щоб уникнути сенсаційності в повідомленнях.

Уникати надмірної деталізації злочинів.

Користуватися коректною термінологію, наприклад, вживати слово «вцілілі» або «потерпілі» замість «жертви».

Дбати про конфіденційність і безпеку потерпілих. Памʼятати, що потерпілі можуть бути ідентифіковані, якщо мешкають у невеликих селах чи містечках.

Нагадувати про мережі підтримки потерпілих (адвокат(к)и, правозахист, професійна психологічна допомога).