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За 91 день війни ЗСУ ліквідували 29 450 військових рф і 1 305 танків

Автор:
Юля Шередега
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У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 91 день війни на території України російська армія втратила вбитими 29 450 осіб, а також:

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Лиманському напрямку.