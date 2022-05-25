За 91 день війни ЗСУ ліквідували 29 450 військових рф і 1 305 танків
- Автор:
- Юля Шередега
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У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 91 день війни на території України російська армія втратила вбитими 29 450 осіб, а також:
- 1 305 танків;
- 3 213 бойових броньованих машин;
- 606 артилерійських систем;
- 201 реактивну систему залпового вогню;
- 93 засоби ППО;
- 206 літаків;
- 170 гелікоптерів;
- 491 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
- 112 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 217 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 44 одиниці спеціальної техніки.
Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Лиманському напрямку.