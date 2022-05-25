Зранку російські війська обстріляли Запоріжжя та Кривий Ріг, є загиблий

Новини

Війська рф сьогодні зранку обстріляли Запоріжжя та Кривий Ріг, є загиблі.

По Запоріжжю російські війська випустили чотири крилаті ракети, повідомили в ОВА. Одну з них вдалося збити.

Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя, за попередньою інформацією, загинула одна людина, троє поранені. У приватному секторі міста пошкоджені 62 будинки.

«Наразі обстежується уражена територія, на місці події працюють відповідні служби», — повідомила Запорізька військова адміністрація.

Також росіяни завдали три ракетні удари по Кривому Рогу.

«Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування», — повідомив голова Дніпропетровщини Валентин Резніченко.

У Криворізькому районі із систем залпового вогню «Ураган» обстріляли Широківську та Апостолівську громади. Апостолове частково без світла.