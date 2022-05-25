Дружина командира полку «Азов» Катерина Прокопенко: Бійців утримують у задовільних умовах

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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

Бійців полку «Азов» утримують у задовільних умовах, повідомила дружина командира полку Дениса Прокопенка.

Про це пише The Guardian.

«Він сказав, що у нього все добре, і запитав, як я. Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні», — розповіла The Guardian дружина Прокопенка Катерина. Водночас невідомо, чи міг командир полку вільно говорити під час спілкування.

За її словами, полонених годують, дають воду.

«Умови відповідають вимогам, і за цей короткий період вони не зазнали насильства. Що буде далі, ми, звичайно, не знаємо, але на цей момент є треті сторони — ООН і Червоний Хрест, які контролюють ситуацію», — сказала Катерина Прокопенко.

Прокопенко зазначила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців до росії не вивозили.