Коаліція держав світу зростає. Глава Міноборони України розповів про результати зустрічі «Рамштайн-2»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Поліщук Максим / УНІАН
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що віртуальна зустріч Контактної групи щодо України у форматі «Рамштайн» стає коаліцією держав світу, які міцнішає з кожним днем.
«Тішить, що кількість країн-учасниць збільшується, серед континентів не представлена тільки Антарктида», — написав Резніков.
За його словами, на останній зустрічі вдалося досягти прогресу у постачанні 155-мм артилерії.
«Якщо на першій зустрічі ключовими словами були timing і transition, цього разу додалося ще слово coordination. Ми зосередимо свої зусилля на тому, щоб міжнародна підтримка давала максимальний ефект», — зазначив міністр.
Резніков повідомив, що Україна найближчим часом отримає засоби для посилення нашої берегової оборони, зокрема, йдеться про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon.
«Ми сповнені оптимізму, зокрема, через зоряне лідерство США, яке вже втілене в законі про ленд-ліз та масштабах допомоги. Я висловлюю особисту подяку міністру Ллойду Остіну за його роботу з підтримки України», — підкреслив глава Міноборони.
- 23 травня відбулося друге засідання Контактної групи з оборони України, до якої входить понад 40 країн-партнерів. На ньому 20 країн оголосили про нові пакети допомоги в галузі безпеки для Києва.
- 15 червня міністр оборони США Ллойд Остін особисто проведе третє засідання Контактної групи щодо України у Брюсселі.