Коаліція держав світу зростає. Глава Міноборони України розповів про результати зустрічі «Рамштайн-2»

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Поліщук Максим / УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що віртуальна зустріч Контактної групи щодо України у форматі «Рамштайн» стає коаліцією держав світу, які міцнішає з кожним днем.

«Тішить, що кількість країн-учасниць збільшується, серед континентів не представлена тільки Антарктида», — написав Резніков.

За його словами, на останній зустрічі вдалося досягти прогресу у постачанні 155-мм артилерії.

«Якщо на першій зустрічі ключовими словами були timing і transition, цього разу додалося ще слово coordination. Ми зосередимо свої зусилля на тому, щоб міжнародна підтримка давала максимальний ефект», — зазначив міністр.

Резніков повідомив, що Україна найближчим часом отримає засоби для посилення нашої берегової оборони, зокрема, йдеться про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon.

«Ми сповнені оптимізму, зокрема, через зоряне лідерство США, яке вже втілене в законі про ленд-ліз та масштабах допомоги. Я висловлюю особисту подяку міністру Ллойду Остіну за його роботу з підтримки України», — підкреслив глава Міноборони.