Начальник ГУР Кирило Буданов: До кінця року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму
- Автор:
- Юля Шередега
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Пресслужба Офісу президента України
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що до кінця року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму.
«Ресурсів у росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців», — вважає Буданов.
Начальник військової розвідки впевнений, що війна завершиться поверненням усіх територій України. Після цього на росію чекають два варіанти.
Перший — зміна політичного керівництва при формальному збереженні територіальної цілісності рф. За цим варіантом будуть виведені війська і повернуті всі окуповані території, не тільки в Україні, але в інших країнах.
Другий варіант — розпад росії на три та більше незалежних держав.