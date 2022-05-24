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За 90 днів війни ЗСУ ліквідували 29 350 російських військових

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Getty Images / «Бабель»

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 90 днів війни на території України російська армія втратила вбитими 29 350 осіб, а також:

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.