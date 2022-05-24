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Ранкове зведення Генштабу: зростає загроза авіаударів з білорусі, а військові рф можуть знов спробувати форсувати Сіверський Донець

Автор:
Юля Шередега
Дата:

«Бабель»

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00. Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території білорусі, а військові рф можуть ще раз спробувати форсувати Сіверський Донець.