Ранкове зведення Генштабу: зростає загроза авіаударів з білорусі, а військові рф можуть знов спробувати форсувати Сіверський Донець

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«Бабель»

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00. Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території білорусі, а військові рф можуть ще раз спробувати форсувати Сіверський Донець.