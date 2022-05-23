Ще 48 російських військовослужбовців судитимуть за воєнні злочини в Україні

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Ще 48 російських військовослужбовців судитимуть за воєнні злочини.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише The Guardian.

Венедіктова також повідомила, що зараз розслідують близько 13 000 справ про воєнні злочини росіян. Українські чиновники мають список з близько 600 підозрюваних.

«Ми вже порушили близько 13 000 справ, пов’язаних лише з воєнними злочинами. У цій категорії повідомлено про підозру 49 особам, яких ми почали притягувати до кримінальної відповідальності [за] воєнні злочини», — сказала вона.

За її словами, українські чиновники мають список з близько 600 підозрюваних, які вважаються причетними до воєнних злочинів, а дві справи щодо трьох осіб уже перебувають у судах.