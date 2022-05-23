В Енергодарі росіяни увірвались до оселі співробітника Запорізької АЕС та розстріляли його

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В Енергодарі російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї.

Про це повідомив офіційний канал НАЕК «Енергоатом».

З численними пораненнями його госпіталізували. Лікарі борються за його життя.